Собянин сообщил, что решены 96% заявок в центре поддержки семей мобилизованных в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 96% заявок, поступивших в столичный центр поддержки семей мобилизованных, уже решены.

Собянин назвал заботу о семьях мобилизованных важнейшей задачей столичных властей.

«96% всех заявок в этот центр сегодня решены», — сказал градоначальник в интервью РИА Новости.

Собянин уточнил, что речь идёт как о материальной поддержке, включая предоставление бесплатных детских садов, так и юридической, психологической поддержке и помощи в трудоустройстве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что забота о семьях мобилизованных не должна превращаться в рутину.