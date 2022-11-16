Собянин сообщил, что решены 96% заявок в центре поддержки семей мобилизованных в Москве
- РИА Новости
Собянин назвал заботу о семьях мобилизованных важнейшей задачей столичных властей.
«96% всех заявок в этот центр сегодня решены», — сказал градоначальник в интервью РИА Новости.
Собянин уточнил, что речь идёт как о материальной поддержке, включая предоставление бесплатных детских садов, так и юридической, психологической поддержке и помощи в трудоустройстве.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что забота о семьях мобилизованных не должна превращаться в рутину.