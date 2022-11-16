Посещаемость парков Подмосковья выросла на 26,8% в III квартале

Посещаемость парков Московской области выросла на 26,8% в III квартале 2022 года.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

Наибольшей популярностью пользовались «Пехорка» в Балашихе и парк Мира в Мытищах.

Среди самых посещаемых также «Пестовский» в Балашихе, городской парк Реутова и парк «Ёлочки» в Домодедове.

Также стало известно, что во Внукове построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс, передаёт НСН.

Как рассказал глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов, объект готов примерно на 50%, основные строительные работы должны быть завершены в II квартале 2023 года.

Ранее сообщалось, что Мнёвниковскую пойму сделают частью крупного паркового кластера.