Узнать больше

Посещаемость парков Подмосковья выросла на 26,8% в III квартале

Короткая ссылка
Посещаемость парков Московской области выросла на 26,8% в III квартале 2022 года.
Посещаемость парков Подмосковья выросла на 26,8% в III квартале
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

Наибольшей популярностью пользовались «Пехорка» в Балашихе и парк Мира в Мытищах.

Среди самых посещаемых также «Пестовский» в Балашихе, городской парк Реутова и парк «Ёлочки» в Домодедове.

Также стало известно, что во Внукове построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс, передаёт НСН.

Как рассказал глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов, объект готов примерно на 50%, основные строительные работы должны быть завершены в II квартале 2023 года.

Ранее сообщалось, что Мнёвниковскую пойму сделают частью крупного паркового кластера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить