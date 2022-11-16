Мнёвниковскую пойму сделают частью крупного паркового кластера

Утверждён проект планировки двух велопешеходных мостов и набережной Москвы-реки на северо-западе столицы. Также предусмотрено строительство музыкальной академии, спортивно-образовательного объекта, жилого комплекса с подземным гаражом и распределительной подстанции.

«Строительство двух станций метро БКЛ «Терехово» и «Мнёвники», а также реализация модели комплексной застройки стали мощным толчком к развитию территории Мнёвниковской поймы, которая сегодня преображается на глазах. Обеспечение связанности территорий трёх районов позволит их жителям больше не чувствовать себя оторванными от остального города», — заявила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Со своей стороны, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что реализация проекта позволит сохранить природное своеобразие и культурную идентичность этих мест, а также обеспечить целостность пространственной структуры.

Как добавила Марина Елагина, главный архитектор проекта сектора градостроительного проектирования территорий зелёного фонда Института Генплана Москвы, один из мостов будет вести в сторону Крылатского, другой — в сторону Филёвского парка.