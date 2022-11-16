Психолог Наумова рассказала о важности позитивного мышления для уверенности в себе

Психолог Наталья Наумова рассказала о важности позитивного мышления для уверенности в себе.

«Здесь очень важно позитивное мышление: стараться хвалить себя, восхищаться собой. Важно принять себя, позволить себе быть уверенным», — заявила она в беседе с РИАМО.

По её словам, важно поддерживать себя в хорошей физической форме, развиваться, заниматься любимым делом.

Как считает Наумова, нужно получать удовольствие от общения с приятными людьми, воодушевлять себя.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.