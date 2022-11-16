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В Роструде назвали опьянение одним из поводов отстранить сотрудника от работы

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В Роструде рассказали о случаях, когда сотрудников могут отстранить от работы.
В Роструде назвали опьянение одним из поводов отстранить сотрудника от работы
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на доклад ведомства за III квартал 2022 года. В частности, из документа следует, что работодатель обязан не допускать сотрудника к работе, если тот находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Также от работы могут отстранить сотрудников, которые не прошли обучение по охране труда, у которых прекратилось или приостановлено действие лицензии, права на управление транспортным средством.

Как отметила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, работодатели должны соблюдать правила безопасности труда и обеспечивать сохранность здоровья своих сотрудников.

«Поэтому для предотвращения негативных последствий для жизни и здоровья работников, имущества компании и применяется такой способ воздействия на нерадивого сотрудника. И направлено это, прежде всего, на обеспечение безопасности», — сказала она.

Ранее психолог Ксения Аверс в беседе с ФАН рассказала, как вернуться к работе после длительного перерыва.

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