Российские авиастроители передали армии партию фронтовых бомбардировщиков Су-34

Российские авиастроители передали ВС России партию фронтовых бомбардировщиков Су-34.

«Очередная партия новых самолётов Су-34 была изготовлена на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова Объединённой авиастроительной корпорации», — говорится в сообщении на сайте «Ростеха».

Вице-премьер России — глава Минпромторга Денис Мантуров, в свою очередь, назвал Су-34 уникальным самолётом с высокими лётно-техническими характеристиками, хорошо зарекомендовавшим себя в ходе боевых действий.

«Несмотря на беспрецедентное давление Запада на российскую промышленность, ключевые задачи оборонно-промышленного комплекса — расширение производства, ускорение темпов и увеличение объёмов выпуска продукции ритмично выполняются», — заявил он.

В марте Минобороны России показало видео с фронтовым бомбардировщиком Су-34, который высокоточным авиаударом уничтожил военный объект украинских националистов в рамках спецоперации на Украине.