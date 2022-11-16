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«Ростех»: российские войска получили партию новых РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С»

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Минобороны России получило партию боевых машин реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С».
«Ростех»: российские войска получили партию новых РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С»
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте «Ростеха».

«Контрактные обязательства по отгрузке современных боевых машин «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» выполнены полностью и в установленный срок», — сказал директор ЗАО «СКБ» Сергей Дядькин. 

ЗАО «Специальное конструкторское бюро» является разработчиком и единственным в России производителем боевой и транспортно-заряжающей машин в составе реактивных систем залпового огня типа «Град», «Смерч» и их модифицированных версий «Торнадо-Г», «Торнадо-С».

Ранее сообщалось, что в России кратно увеличилось производство реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С».

Обе машины являются глубокомодернизированными версиями советских образцов «Град» и «Смерч» соответственно. Усовершенствование коснулось боеприпасов, средств связи и управления.

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