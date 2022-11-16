В Челябинской области госпитализировали ребёнка, получившего обморожение

В Южноуральске госпитализировали мальчика с обморожением.

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на СУ СК России по Челябинской области.

По имеющимся данным, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, привёл босого ребёнка в отделение банка, после чего ушёл.

Как передаёт URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мать двух несовершеннолетних детей употребляла спиртное в компании своего сожителя и его друга.

«Между мужчинами вспыхнула ссора, и её гражданский муж начал избивать собутыльника. Женщина испугалась и решила увести детей к подруге, но старший сын 2018 года рождения решил остаться дома с папой», — пояснил источник.

Затем гость пошёл домой, а мальчик побежал за ним. Мужчина увидел ребёнка и отнёс в отделение банка.

В пресс-службе СК уточнили, что по данному факту проводится проверка. Ход проверки взят на контроль региональной прокуратурой, заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Татарстане возбудили дело из-за применения насилия к воспитанникам детского сада.