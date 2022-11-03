В Татарстане возбудили дело из-за применения насилия к воспитанникам детского сада
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на слова старшего помощника руководителя СУ СКР по Татарстану Андрея Шептицкого.
Как отмечается, в детсаду №6 города Азнакаево ранее произошёл инцидент — грубое обращение с воспитанниками. По факту ЧП заведующая учреждением создала комиссию по служебной проверке. По её итогам были уволены два воспитателя, заведующая привлечена к дисциплинарной ответственности.
Ранее Newinform сообщал, что в Тобольске ребёнок умер во время прогулки в детском саду.