В Татарстане возбудили дело из-за применения насилия к воспитанникам детского сада

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту применения насилия к воспитанникам детского сада в городе Азнакаево.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на слова старшего помощника руководителя СУ СКР по Татарстану Андрея Шептицкого.

Как отмечается, в детсаду №6 города Азнакаево ранее произошёл инцидент — грубое обращение с воспитанниками. По факту ЧП заведующая учреждением создала комиссию по служебной проверке. По её итогам были уволены два воспитателя, заведующая привлечена к дисциплинарной ответственности.

Ранее Newinform сообщал, что в Тобольске ребёнок умер во время прогулки в детском саду.