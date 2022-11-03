Узнать больше

В Татарстане возбудили дело из-за применения насилия к воспитанникам детского сада

Короткая ссылка
В Татарстане возбудили уголовное дело по факту применения насилия к воспитанникам детского сада в городе Азнакаево.
В Татарстане возбудили дело из-за применения насилия к воспитанникам детского сада
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на слова старшего помощника руководителя СУ СКР по Татарстану Андрея Шептицкого.

Как отмечается, в детсаду №6 города Азнакаево ранее произошёл инцидент — грубое обращение с воспитанниками. По факту ЧП заведующая учреждением создала комиссию по служебной проверке. По её итогам были уволены два воспитателя, заведующая привлечена к дисциплинарной ответственности. 

Ранее Newinform сообщал, что в Тобольске ребёнок умер во время прогулки в детском саду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить