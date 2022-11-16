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Должность водителя стала самой популярной среди соискателей из ЯНАО

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Специализация водителя стала наиболее популярной среди соискателей из ЯНАО.
Должность водителя стала самой популярной среди соискателей из ЯНАО
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу HeadHunter.

«Наиболее распространённые специализации среди соискателей из ЯНАО: водитель — 5,3% от общего количества актуальных резюме в регионе, менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами — 5,1%, бухгалтер — 5,1%», — сказано в материале.

Также сообщается, что экономистов, делопроизводителей и архивариусов — 4,9—4,2% от соискателей, в то время как продавецы-консультанты, администраторы, инженеры-конструкторы, секретари, ассистенты, специалисты по кадрам составляют 3,7—3,1% от общего количества соискателей в ЯНАО.

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