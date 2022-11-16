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В аэропортах Москвы ввели повышенный уровень угрозы терактов

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В российских столичных аэропортах объявили о введении третьего уровня угрозы терактов.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на уведомление для перевозчиков и аэропортов от Ространснадзора.

«Установить с 00:00 10 ноября 2022 года прямую степень угрозы совершения носящего террористический характер акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса, соответствующую уровню безопасности №3», — говорится в документе.

Ранее власти Севастополя продлили «жёлтый» уровень террористической опасности ещё на 15 суток — до 27 ноября.

Также губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о продлении в регионе высокого уровня террористической опасности до 21 ноября.

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