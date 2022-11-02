В Курской области продлили высокий уровень террористической опасности

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе продлили высокий уровень террористической опасности до 21 ноября.

«Наша основная задача — не допустить диверсий и террористических актов. Особый контроль продолжим осуществлять на объектах, обеспечивающих жизнедеятельность региона. Также сохраним все меры, применяемые в период действия «жёлтого» уровня террористической опасности. Данный режим продлеваем до 21 ноября», — написал он в своём Telegram.

Вместе с этим он добавил, что на железнодорожном и автомобильном вокзалах будет усилен досмотр.

Ранее в Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности до 12 ноября.