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В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности до 12 ноября

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В Севастополе до 12 ноября продлили высокий («жёлтый») уровень террористической опасности.
В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности до 12 ноября
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Об этом информирует пресс-служба городского правительства.

Отмечается, что соответствующее решение принял глава антитеррористической комиссии, губернатор Севастополя.

22 октября «жёлтый» уровень террористической опасности в Курской области был продлён до 6 ноября.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе также до 6 ноября продлён «жёлтый» уровень террористической опасности.

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