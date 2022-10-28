В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности до 12 ноября

В Севастополе до 12 ноября продлили высокий («жёлтый») уровень террористической опасности.

Об этом информирует пресс-служба городского правительства.

Отмечается, что соответствующее решение принял глава антитеррористической комиссии, губернатор Севастополя.

22 октября «жёлтый» уровень террористической опасности в Курской области был продлён до 6 ноября.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе также до 6 ноября продлён «жёлтый» уровень террористической опасности.