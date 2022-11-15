В Кировской области рассказали о поддержке молодых педагогов
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-центр регионального правительства.
С 2022 по 2022 год такие выплаты получили 109 педагогов. Пособия предоставляют в качестве меры соцподдержки.
Также стало известно, что в заксобрании Нижегородской области рассмотрели инициативу Молодёжного парламента о внесении изменений в закон о мерах по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.
Предложено, в частности, увеличить «подъёмное» пособие с 300 тыс. до 500 тыс. рублей для молодых специалистов, получивших высшее образование, и с 210 тыс. до 400 тыс. для специалистов со средним профессиональным образованием.
Ранее в Тамбовской области рассказали о строительстве новых школ и грантах для педагогов.