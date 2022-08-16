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В Тамбовской области рассказали о строительстве новых школ и грантах для педагогов

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Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров в рамках педагогического совета, посвящённого проектированию системных изменений в сфере образования и воспитания, рассказал, как будет развиваться система образования в регионе.
В Тамбовской области рассказали о строительстве новых школ и грантах для педагогов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

По его словам, 1 сентября откроется Агроинженерная школа на 250 мест в рабочем посёлке Умёт. Кроме того, в регионе планируют строительство ещё пяти школ до 2025 года, благодаря чему появится 7,5 тыс. новых учебных мест.

Развивается и поддержка педагогов, отметил Егоров. До 500 тыс. рублей увеличен грант победителю регионального этапа конкурса «Учитель года». За активную и эффективную работу педагогические коллективы смогут получить гранты.

Помощь получает также система среднего профессионального образования. Егоров отметил, что в этом году на базе колледжей и техникумов откроется 12 мастерских, оснащённых самым современным оборудованием. А до 2024 года планируют открыть ещё 29 таких площадок.

Ранее НСН сообщала, что Москва с января 2022 года выделила инвесторам более 9 га земли для строительства школ и детских садов в разных районах города.

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