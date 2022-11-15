В Крыму рассказали о реализации нацпроекта «Производительность труда»

В Крыму рассказали о реализации национального проекта «Производительность труда».

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу республиканского Фонда поддержки предпринимательства.

«В национальный проект входит 33 предприятия, численность персонала этих предприятий составляет более 11 тыс. человек, а суммарная выручка — 74 млрд рублей. Главная цель наших коллег, реализующих нацпроект, — повысить эффективность предприятий, совершенствовать навыки персонала, оптимизировать внутренние ресурсы, а также тиражировать лучшие практики», — заявила зампред совета министров республики, министр финансов Ирина Кивико.

Тем временем в Калининградской области начинается вторая волна проекта «Эффективный регион», передаёт «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В ходе пилотной волны участники проекта, в том числе областные министерства, МФЦ, центр занятости, учреждения здравоохранения, достигли запланированных результатов.

С апреля 2022 года на десяти объектах области реализуется более 20 проектов «Эффективного региона».

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае планируют открыть три новых индустриальных парка.