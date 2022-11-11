В Ставропольском крае планируют открыть три новых индустриальных парка

В Ставропольском крае планируют создать три новых индустриальных парка. Также прорабатываются дополнительные механизмы их поддержки.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу губернатора Владимира Владимирова.

«Сегодня у нас есть три перспективные площадки, на которых планируем разместить новые регпарки производственного и курортно-рекреационного профиля — их готовимся создать в Шпаковском и Минераловодском округах, на Кавказских Минеральных Водах. Для обеспечения их инфраструктурой требуется более 20 млрд рублей», — заявил Владимиров.

Всего в крае работает девять региональных парков.

Ранее НСН сообщала, что в Москве три предприятия со статусом промышленного комплекса и три технопарка получили льготы по аренде с начала 2022 года, что позволит компаниям ежегодно экономить 19 млн рублей.