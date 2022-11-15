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Доцент Лебединская высказалась о прогнозе ООН про население Земли

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Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская прокомментировала сообщение пресс-службы ООН о том, что население Земли достигло 8 млрд.
Доцент Лебединская высказалась о прогнозе ООН про население Земли
  • Gettyimages.ru
  • © Laurence Dutton

«Важен не только показатель общей численности населения, но и его структура. Старейшее население будет расти намного быстрее, чем любая другая возрастная группа, тем самым поддерживая общий абсолютный прирост населения на фоне снижающегося во многих странах общего коэффициента рождаемости», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

По её словам, устойчивый специальный коэффициент рождаемости ниже уровня замещения во многих странах может иметь экономические, социальные, экологические и геополитические последствия.

Со своей стороны, профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников в беседе с телеканалом «Звезда» отметил, что темпы роста населения мира уменьшаются уже давно.

«Демографический прогноз ООН предсказывает, что рост не только будет замедляться, но в 2080-х годах, по среднему, наиболее правдоподобному варианту прогноза, сменится убылью населения», — сказал он.

Ранее председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития (ИДМРР) Юрий Крупнов в беседе с RT прокомментировал сообщение пресс-службы ООН о том, что население Земли достигло 8 млрд.

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