Доцент Лебединская высказалась о прогнозе ООН про население Земли

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская прокомментировала сообщение пресс-службы ООН о том, что население Земли достигло 8 млрд.

«Важен не только показатель общей численности населения, но и его структура. Старейшее население будет расти намного быстрее, чем любая другая возрастная группа, тем самым поддерживая общий абсолютный прирост населения на фоне снижающегося во многих странах общего коэффициента рождаемости», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

По её словам, устойчивый специальный коэффициент рождаемости ниже уровня замещения во многих странах может иметь экономические, социальные, экологические и геополитические последствия.

Со своей стороны, профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников в беседе с телеканалом «Звезда» отметил, что темпы роста населения мира уменьшаются уже давно.

«Демографический прогноз ООН предсказывает, что рост не только будет замедляться, но в 2080-х годах, по среднему, наиболее правдоподобному варианту прогноза, сменится убылью населения», — сказал он.

Ранее председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития (ИДМРР) Юрий Крупнов в беседе с RT прокомментировал сообщение пресс-службы ООН о том, что население Земли достигло 8 млрд.