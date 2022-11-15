Узнать больше

Аналитик Крупнов: исследователи уже говорят не о перенаселении Земли, а о демографической зиме

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития (ИДМРР) Юрий Крупнов в беседе с RT прокомментировал сообщение пресс-службы ООН о том, что население Земли достигло 8 млрд.
Аналитик Крупнов: исследователи уже говорят не о перенаселении Земли, а о демографической зиме
  • Gettyimages.ru
  • © LeoPatrizi

Специалист отметил, что все разговоры о перенаселении Земли — это «плоды больной фантазии».

«Потому что в этом году вышел официальный доклад ООН, в котором говорится, что рост населения Земли прекратится к 2070 году», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что это связано с тем, что в мире во всех более-менее развитых странах «доминирует чума малодетности».

«В России коэффициент суммарной рождаемости равен 1,5. В Китае — 1,1. В Корее почти 1, в Италии — 1,2. А для простого воспроизводства нужно больше двух», — объяснил Крупнов.

По его словам, чтобы в России население не снижалось, коэффициент должен быть равен 2,5.

«Все объективные исследователи уже говорят не о перенаселении Земли, а о демографической зиме», — считает собеседник RT.

Ранее в ООН заявили, что население Земли достигло 8 млрд.

По данным организации, отметки 9 млрд человечество достигнет к 2037 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить