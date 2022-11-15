Аналитик Крупнов: исследователи уже говорят не о перенаселении Земли, а о демографической зиме
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Специалист отметил, что все разговоры о перенаселении Земли — это «плоды больной фантазии».
«Потому что в этом году вышел официальный доклад ООН, в котором говорится, что рост населения Земли прекратится к 2070 году», — объяснил эксперт.
Он подчеркнул, что это связано с тем, что в мире во всех более-менее развитых странах «доминирует чума малодетности».
«В России коэффициент суммарной рождаемости равен 1,5. В Китае — 1,1. В Корее почти 1, в Италии — 1,2. А для простого воспроизводства нужно больше двух», — объяснил Крупнов.
По его словам, чтобы в России население не снижалось, коэффициент должен быть равен 2,5.
«Все объективные исследователи уже говорят не о перенаселении Земли, а о демографической зиме», — считает собеседник RT.
Ранее в ООН заявили, что население Земли достигло 8 млрд.
По данным организации, отметки 9 млрд человечество достигнет к 2037 году.