Аналитик Крупнов: исследователи уже говорят не о перенаселении Земли, а о демографической зиме

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития (ИДМРР) Юрий Крупнов в беседе с RT прокомментировал сообщение пресс-службы ООН о том, что население Земли достигло 8 млрд.

Специалист отметил, что все разговоры о перенаселении Земли — это «плоды больной фантазии».

«Потому что в этом году вышел официальный доклад ООН, в котором говорится, что рост населения Земли прекратится к 2070 году», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что это связано с тем, что в мире во всех более-менее развитых странах «доминирует чума малодетности».

«В России коэффициент суммарной рождаемости равен 1,5. В Китае — 1,1. В Корее почти 1, в Италии — 1,2. А для простого воспроизводства нужно больше двух», — объяснил Крупнов.

По его словам, чтобы в России население не снижалось, коэффициент должен быть равен 2,5.

«Все объективные исследователи уже говорят не о перенаселении Земли, а о демографической зиме», — считает собеседник RT.

Ранее в ООН заявили, что население Земли достигло 8 млрд.

По данным организации, отметки 9 млрд человечество достигнет к 2037 году.