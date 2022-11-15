В Федерации независимых профсоюзов дали советы по организации частичной удалёнки

Замглавы правового департамента аппарата Федерации независимых профсоюзов России Наталья Анохина дала советы по организации частично удалённой работы.

«Технически это может быть выполнено как внесение изменений непосредственно в текст трудового договора, так и в виде приложения к трудовому договору либо отдельного дополнительного соглашения к трудовому договору», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, график временной удалёнки должен быть согласован и отражён в трудовом договоре, если режим рабочего времени конкретного сотрудника отличается от общих правил у работодателя.

«Условие о рабочем месте устанавливается в трудовом договоре, если для работодателя является критичным выполнение работником трудовой функции в определённой местности», — добавила Анохина.

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