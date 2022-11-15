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В Федерации независимых профсоюзов дали советы по организации частичной удалёнки

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Замглавы правового департамента аппарата Федерации независимых профсоюзов России Наталья Анохина дала советы по организации частично удалённой работы.
В Федерации независимых профсоюзов дали советы по организации частичной удалёнки
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  • © Maskot

«Технически это может быть выполнено как внесение изменений непосредственно в текст трудового договора, так и в виде приложения к трудовому договору либо отдельного дополнительного соглашения к трудовому договору», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, график временной удалёнки должен быть согласован и отражён в трудовом договоре, если режим рабочего времени конкретного сотрудника отличается от общих правил у работодателя.

«Условие о рабочем месте устанавливается в трудовом договоре, если для работодателя является критичным выполнение работником трудовой функции в определённой местности», — добавила Анохина.

Ранее психолог, советник по кадровой безопасности София Болховитина в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.

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