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Психолог Надехина посоветовала студентам обеспечить здоровый сон для комфортного пробуждения

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Доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Юлия Надехина посоветовала студентам обеспечить здоровый сон для комфортного пробуждения.
Психолог Надехина посоветовала студентам обеспечить здоровый сон для комфортного пробуждения
  • Gettyimages.ru
  • © FatCamera

В беседе с Life.ru она отметила, что продолжительность сна у всех разная.

Как считает Надехина, для приятного пробуждения утром нужен стимул, например ранняя встреча с друзьями.

«По мнению некоторых студентов, для раннего пробуждения также важен способ передвижения к учебному заведению. Если тебя ждёт приятная поездка на личном транспорте, под любимую музыку, без пробок, то проснуться гораздо легче», — сказала она.

Кроме того, она советует использовать будильник с заданиями и чаще менять мелодии.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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