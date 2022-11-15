Психолог Надехина посоветовала студентам обеспечить здоровый сон для комфортного пробуждения

Доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Юлия Надехина посоветовала студентам обеспечить здоровый сон для комфортного пробуждения.

В беседе с Life.ru она отметила, что продолжительность сна у всех разная.

Как считает Надехина, для приятного пробуждения утром нужен стимул, например ранняя встреча с друзьями.

«По мнению некоторых студентов, для раннего пробуждения также важен способ передвижения к учебному заведению. Если тебя ждёт приятная поездка на личном транспорте, под любимую музыку, без пробок, то проснуться гораздо легче», — сказала она.

Кроме того, она советует использовать будильник с заданиями и чаще менять мелодии.

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