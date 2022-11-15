На Кубани местного жителя приговорили к 10 годам колонии за поджог своего знакомого

Житель Каневского района Кубани получил десять лет колонии строгого режима за поджог своего знакомого.

Отмечается, что собранные доказательства признаны судом достаточными.

«Он признан виновным в совершении убийства своего 42-летнего знакомого с особой жестокостью», — говорится в сообщении СУ СК по Краснодарскому краю.

По версии следствия, обвиняемый совершил убийство на почве бытовой ссоры, 27 марта он облил своего знакомого бензином и поджёг.

Ранее Тимур Бекмансуров в суде признал свою вину в массовом убийстве в Пермском госуниверситете, но отказался давать показания.