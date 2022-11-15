В Москве рассказали о стоимости проезда в метро в 2023 году

Стоимость разовой поездки в метро Москвы, МЦК и МЦД по карте «Тройка» со 2 января 2023 года будет составлять 50 рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Департамента экономической политики и развития Москвы.

«Разовая поездка в метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») по карте «Тройка» (билет «Кошелёк»)... составит 50 рублей, по тарифу 90 минут — 75 рублей», — сказали в департаменте.

Вместе с этим останется прежней стоимость билета для пассажиров, которые пользуются только наземным транспортом. Билет ТАТ на 365 дней также будет стоить 14 000 рублей.

Вместе с этим стоимость разовой поездки по «Единому» со 2 января 2023 года составит 62 рубля.

Ранее сообщалось, что в Московском метрополитене завершили подготовку к зимнему сезону.