В Москве рассказали о стоимости проезда в метро в 2023 году
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Департамента экономической политики и развития Москвы.
«Разовая поездка в метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») по карте «Тройка» (билет «Кошелёк»)... составит 50 рублей, по тарифу 90 минут — 75 рублей», — сказали в департаменте.
Вместе с этим останется прежней стоимость билета для пассажиров, которые пользуются только наземным транспортом. Билет ТАТ на 365 дней также будет стоить 14 000 рублей.
Вместе с этим стоимость разовой поездки по «Единому» со 2 января 2023 года составит 62 рубля.
Ранее сообщалось, что в Московском метрополитене завершили подготовку к зимнему сезону.