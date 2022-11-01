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В метро Москвы завершили подготовку к зимнему сезону

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В Московском метрополитене завершили подготовку к зимнему сезону.
В метро Москвы завершили подготовку к зимнему сезону
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента транспорта.

В частности, в вестибюлях вернули около 5000 вторых дверей для создания барьера от морозного воздуха.

Кроме того, в зимний режим переведены кондиционеры в вагонах. Проверены тепловые сети и системы обогрева.

«Каждый год московский транспорт проводит масштабную подготовку инфраструктуры к смене сезонов — зиме и лету, чтобы температура для пассажиров оставалась максимально комфортной», — заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области пассажиры воспользовались дачными маршрутами более 550 тыс. раз в 2022 году.

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