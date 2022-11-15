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Демограф Синельников прокомментировал сообщение ООН о населении Земли

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Профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников прокомментировал сообщение пресс-службы ООН о том, что население Земли достигло 8 млрд.
Демограф Синельников прокомментировал сообщение ООН о населении Земли
  • Gettyimages.ru
  • © Laurence Dutton

«Население растёт, но темпы роста населения замедляются. И замедляются довольно давно. Население растёт не во всех странах», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, не стоит опасаться, что мир будет перенаселён.

«При этом в прогнозе ООН указаны годы, когда население начнёт уменьшаться, но не указано, когда уменьшение прекратится. Это уменьшение может продолжаться очень долгое время. И помешать ему сможет только демографическая политика, направленная на повышение рождаемости», — добавил Синельников.

Со своей стороны, демограф Алексей Ракша в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразил мнение, что прогноз ООН, скорее всего, окажется немного завышенным.

«Девять миллиардов ждут нас либо в 2037, либо в 2038 году, не позже. Однако дата достижения десятимиллиардной отметки очень варьируется. Есть вероятность, что население Земли не достигнет даже 10 млрд. Но на ближайшие 15—20 лет прогноз вполне точный», — сказал эксперт.

Ранее председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития (ИДМРР) Юрий Крупнов в беседе с RT прокомментировал сообщение пресс-службы ООН о том, что население Земли достигло 8 млрд.

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