В Подмосковье направят 400 млн рублей на обеспечение жильём молодых семей

В проекте бюджета Московской области на 2023 год на подпрограмму «Обеспечение жильём молодых семей» планируется направить почти 400 млн рублей, из них 111 млн — федеральные средства.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

«Программа по улучшению жилищных условий для молодых семей реализуется в Московской области с 2007 года. Это не кредит, не льготная ипотека, а субсидия — деньги возвращать не придётся. Благодаря этой программе ежегодно сотни семей получают из бюджета средства на жильё», — сказал Брынцалов.

Тем временем жителям Свердловской области разрешили использовать средства регионального материнского капитала для оплаты образовательных услуг индивидуальных предпринимателей, передаёт URA.RU со ссылкой на Департамент информационной политики региона.

«Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил расширить возможности регионального материнского капитала. Средства смогут использовать на дополнительное образование. Сертификат позволит покрывать расходы на услуги образовательных организаций — и государственных, и частных, если этот вид деятельности для них является основным», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Тульской области направили более 7 млрд рублей на меры поддержки семей с детьми.