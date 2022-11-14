В Тульской области направили более 7 млрд рублей на меры поддержки семей с детьми в 2022 году, из них 4,5 млрд выделено из регионального бюджета.

Об этом сообщает Тульская служба новостей.

Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Демография».

Как рассказала министр труда и социальной защиты региона Анна Домченко на брифинге, в органах соцзащиты населения выплатами охвачены более 58 тыс. семей.

С 2023 года в области будет доступно единое пособие матери при беременности, а также выплаты, кратные прожиточному минимуму — 50%, 75% и 100%.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 57 тыс. семей с низкими доходами стали получателями пособий на детей от трёх до семи лет.