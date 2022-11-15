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Эксперты посоветовали выбирать ноутбуки с высокой производительностью для работы из дома

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В компании «Ф-Плюс Мобайл» рассказали, как выбрать ноутбук для работы на удалёнке.
Эксперты посоветовали выбирать ноутбуки с высокой производительностью для работы из дома
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

Так, специалисты выделили несколько правил, которым стоит следовать при покупке ноутбука для удалённой работы, пишет Life.ru.

В первую очередь компьютер должен обладать высокой производительностью, иметь мощный и надёжный процессор, батарею ёмкостью не менее 40 Вт·ч и встроенную камеру с разрешением не менее 720 пикселей.

Экран ноутбука не должен быть слишком маленьким — 14,1—15,6 дюйма.

«Приятным бонусом для глаз будет наличие в ноутбуке IPS-матрицы, которая даёт идеальный белый цвет и исключает неприятное мерцание, которое приводит к быстрой усталости глаз, общей утомляемости, потере концентрации и работоспособности», — добавили эксперты компании.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на материалы Минцифры сообщила, что в России в II квартале 2022 года впервые снизился трафик мобильного интернета.

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