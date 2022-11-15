Специалист Караберова назвала желание лучше узнать себя одной из причин обращения к психологу

Клинический психолог Елена Караберова рассказала, почему люди стали чаще обращаться за помощью к специалистам.

«Людей привлекает возможность узнать себя, познакомиться со своими тайными потребностями и амбициями. Они хотят жить лучше, используя разные психологические инструменты. Это позволяет строить более адекватные, экологичные отношения с самим собой, с партнёрами и коллегами», — цитирует эксперта nashgorod.ru.

Как отметила Караберова, здорово, что есть базовое желание жить по-другому и передать детям более качественный опыт, чем тот, который люди получали сами.

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