Белозёров заявил об увеличении объёмов железнодорожных перевозок на юг России
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе пленарной сессии форума «Транспорт России».
«По отношению к предыдущему году перевозка на юг пассажиров плюс 35%, в Крым, хоть не мы везём, а компания «Гранд сервис экспресс» везёт, в два с лишним раза вырос объём перевозки пассажиров», — цитирует его ТАСС.
Ранее российский президент Владимир Путин поручил правительству принять меры, чтобы обеспечить установление конкурентных условий перевозки грузов по Северному морскому пути.