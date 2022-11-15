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Белозёров заявил об увеличении объёмов железнодорожных перевозок на юг России

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Генеральный директор РЖД Олег Белозёров заявил об увеличении объёмов железнодорожных перевозок на юг России.
Белозёров заявил об увеличении объёмов железнодорожных перевозок на юг России
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе пленарной сессии форума «Транспорт России».

«По отношению к предыдущему году перевозка на юг пассажиров плюс 35%, в Крым, хоть не мы везём, а компания «Гранд сервис экспресс» везёт, в два с лишним раза вырос объём перевозки пассажиров», — цитирует его ТАСС.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил правительству принять меры, чтобы обеспечить установление конкурентных условий перевозки грузов по Северному морскому пути.

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