Путин поручил принять меры для конкурентных условий перевозки грузов по Севморпути

Российский президент Владимир Путин поручил правительству принять меры, чтобы обеспечить установление конкурентных условий перевозки грузов по Северному морскому пути.

Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

В том числе кабмину поручено принять меры для установления экономически обоснованного тарифа и жёсткого графика.

Правительству поручено представить доклад по данному вопросу до 15 декабря 2022 года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года.