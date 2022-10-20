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Путин поручил принять меры для конкурентных условий перевозки грузов по Севморпути

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Российский президент Владимир Путин поручил правительству принять меры, чтобы обеспечить установление конкурентных условий перевозки грузов по Северному морскому пути.
Путин поручил принять меры для конкурентных условий перевозки грузов по Севморпути
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. 

В том числе кабмину поручено принять меры для установления экономически обоснованного тарифа и жёсткого графика.

Правительству поручено представить доклад по данному вопросу до 15 декабря 2022 года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года.

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