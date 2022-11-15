Специалист Сердюк рассказал о снижении средних ставок на съёмное жильё в крупных городах России

Эксперт по аренде жилой недвижимости Андрей Сердюк рассказал, что в некоторых крупных городах России средние ставки аренды квартир упали ниже пиковых значений осени прошлого года.

Как пишут «Известия», основные причины такого тренда — низкий спрос и активно растущий объём предложения.

По данным аналитиков, по сравнению с ноябрём прошлого года средние ставки однокомнатных квартир в Москве снизились на 18,2%, двухкомнатных — на 8,5%, в Петербурге — на 11,9% и 6,3% соответственно.

В Казани снять однушку стало дешевле на 5,3%, в Красноярске — на 2,9%. В Новосибирске стоимость аренды двухкомнатных квартир снизилась на 3,1%, в Самаре — на 2,8%, Екатеринбурге — на 2,2%, в Перми — на 0,9%.

Ранее первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал в беседе с ФАН прокомментировал изменение правил покупки и продажи недвижимости.