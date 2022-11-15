Путин отметил, что не везде в России внимательно ухаживают за воинскими захоронениями
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«За воинскими захоронениями нужно внимательно наблюдать и ухаживать. Не везде у нас достигается нужный результат на этом направлении работы, а это важное направление», — сказал он.
Люди должны знать, что произошло в тех или иных местах в годы войны, отметил Путин.
«Крайне важно сформировать мировоззренческую позицию молодёжи по отношению к ключевым вехам нашей истории, прежде всего к таким, как победа в Великой Отечественной войне», — заявил глава государства.
8 сентября Владимир Путин назвал предательством собственных отцов снос памятников советским воинам.