Путин отметил, что не везде в России внимательно ухаживают за воинскими захоронениями

За воинскими захоронениями в России нужно внимательно ухаживать, в настоящее время это происходит не везде, заявил президент Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа».

«За воинскими захоронениями нужно внимательно наблюдать и ухаживать. Не везде у нас достигается нужный результат на этом направлении работы, а это важное направление», — сказал он.

Люди должны знать, что произошло в тех или иных местах в годы войны, отметил Путин.

«Крайне важно сформировать мировоззренческую позицию молодёжи по отношению к ключевым вехам нашей истории, прежде всего к таким, как победа в Великой Отечественной войне», — заявил глава государства.

8 сентября Владимир Путин назвал предательством собственных отцов снос памятников советским воинам.