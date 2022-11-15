Правительство Чукотки расторгло соглашение со Всемирным фондом дикой природы

Правительство Чукотки в одностороннем порядке расторгло соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды с WWF, которое было подписано в декабре 2018 года.

Об этом пишет сайт prochukotku.ru.

Как сообщили в пресс-службе Чукотской окружной думы, по мнению депутатов, под видом защиты природы WWF стремится создать особо охраняемые природные территории. По сути, создание таких локаций приводит к отторжению земель от государства под видом блага для животного мира.

«На Чукотке же деятельность WWF грозила ещё более серьёзными для страны последствиями. Их особо интересует морская зона вдоль арктического побережья, в том числе о. Врангеля и пролив Лонга», — считает председатель Чукотской окружной думы Валентина Рудченко.

Она напомнила, что на о. Врангеля расположена военная база Вооружённых сил России, а вдоль побережья Чукотки проходит граница с США.

В конце октября губернатор Чукотки Роман Копин сообщил о создании регионального оперштаба по вопросам безопасности после указа президента России о введении военного положения в ряде регионов страны.