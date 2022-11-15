МИД России выясняет обстоятельства гибели осуждённого в стране студента из Замбии
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«Сейчас выясняем этот вопрос. Были контакты в Лусаке у нашего посольства, выясняем, конечно, все обстоятельства», — рассказал журналистам замглавы МИД Михаил Богданов, слова которого приводит РИА Новости.
По информации МИД Замбии, студент Лемехани Натан Найренда погиб в сентябре 2022 года на Украине.
Агентство пишет, что он был осуждён в России на девять с половиной лет колонии за совершённое им преступление.