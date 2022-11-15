МИД России выясняет обстоятельства гибели осуждённого в стране студента из Замбии

Россия выясняет обстоятельства гибели студента из Замбии, который ранее был осуждён российским судом. Как утверждают замбийские дипломаты, 23-летний мужчина погиб на Украине.

«Сейчас выясняем этот вопрос. Были контакты в Лусаке у нашего посольства, выясняем, конечно, все обстоятельства», — рассказал журналистам замглавы МИД Михаил Богданов, слова которого приводит РИА Новости.

По информации МИД Замбии, студент Лемехани Натан Найренда погиб в сентябре 2022 года на Украине.

Агентство пишет, что он был осуждён в России на девять с половиной лет колонии за совершённое им преступление.