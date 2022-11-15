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В ПФР рассказали о порядке начисления ряду категорий пенсионеров доплат в 2400 рублей

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В Пенсионном фонде России рассказали о порядке начисления ряду категорий пенсионеров доплат в 2400 рублей.

Отмечается, что эти деньги могут получить пенсионеры, ухаживающие за больными родственниками, но речь идёт только о близком родстве.

«Это в первую очередь дети пожилого человека в возрасте до 18 лет или дети в возрасте от 18 до 23 лет, если они получили инвалидность до совершеннолетия или учатся. Также к иждивенцам могут быть отнесены братья, сёстры и внуки до 18 лет либо от 18 до 23 лет, если у них нет других родственников трудоспособного возраста, которые по закону обязаны их содержать. К иждивенцам также относятся родители и супруг, достигшие пенсионного возраста или имеющие инвалидность, если их пенсия ниже прожиточного минимума пенсионера», — рассказал представитель учреждения радиостанции «Говорит Москва».

Отмечается, что выплаты предоставляют с 2002 года.

Выплата относится к дополнительным мерам поддержки, поэтому в случае её получения другие имеющиеся льготы не отменяются, сказано в материале.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина рассказала, что в случае увольнения в связи с выходом на пенсию не рекомендуется переходить на срочный трудовой договор.

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