Писатель Король посоветовал снизить темп работы для более высокой концентрации

Российский аналитик, исследователь психологии, писатель, автор книг о саморазвитии Александр Король рассказал, как сохранить внимание и концентрацию на работе.

Главная ошибка многих — желание выполнить все дела за короткий период времени, однако через 40—60 минут такого интенсивного труда работоспособность и концентрация падают, объяснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

«Между работой и отдыхом нужно соблюдать баланс. Если вы по 6—8 часов «копаетесь» в документах, обязательно нужно помнить об отдыхе после каждых 40 минут умственной нагрузки. Сделайте перерыв на 15 минут. Это в 100 раз эффективнее, чем попытка успеть всё за условные три часа, потому что за это время вы быстро устанете и не будете сосредоточены на важном», — порекомендовал Король.

Ранее психолог Ксения Аверс в разговоре с ФАН рассказала, как вернуться к работе после длительного перерыва.