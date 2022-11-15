Мосгорсуд приговорил к 13 годам колонии бывшего сотрудника «Аэрофлота» за госизмену
- РИА Новости
«Суд приговорил Федоткина к 13 годам колонии с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом 300 тыс. рублей», — приводит РИА Новости сообщение.
Агентство со ссылкой на источник отмечает, что осуждённый передавал секретные сведения разведке Великобритании.
5 сентября Мосгорсуд приговорил советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Мужчине также назначены штраф в размере 500 тыс. рублей и два года ограничения свободы после отбытия срока наказания.
Президент России Владимир Путин сообщил, что Сафронов получил срок в 22 года за то, что передавал сведения одной из разведок стран Запада за деньги.