Мосгорсуд приговорил к 13 годам колонии бывшего сотрудника «Аэрофлота» за госизмену

Мосгорсуд приговорил к 13 годам колонии строгого режима бывшего сотрудника «Аэрофлота» Дмитрия Федоткина по делу о госизмене.

«Суд приговорил Федоткина к 13 годам колонии с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом 300 тыс. рублей», — приводит РИА Новости сообщение.

Агентство со ссылкой на источник отмечает, что осуждённый передавал секретные сведения разведке Великобритании.

5 сентября Мосгорсуд приговорил советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Мужчине также назначены штраф в размере 500 тыс. рублей и два года ограничения свободы после отбытия срока наказания.

Президент России Владимир Путин сообщил, что Сафронов получил срок в 22 года за то, что передавал сведения одной из разведок стран Запада за деньги.