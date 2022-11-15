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Мосгорсуд приговорил к 13 годам колонии бывшего сотрудника «Аэрофлота» за госизмену

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Мосгорсуд приговорил к 13 годам колонии строгого режима бывшего сотрудника «Аэрофлота» Дмитрия Федоткина по делу о госизмене.
Мосгорсуд приговорил к 13 годам колонии бывшего сотрудника «Аэрофлота» за госизмену
  • РИА Новости

«Суд приговорил Федоткина к 13 годам колонии с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом 300 тыс. рублей», — приводит РИА Новости сообщение.

Агентство со ссылкой на источник отмечает, что осуждённый передавал секретные сведения разведке Великобритании.

5 сентября Мосгорсуд приговорил советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Мужчине также назначены штраф в размере 500 тыс. рублей и два года ограничения свободы после отбытия срока наказания.

Президент России Владимир Путин сообщил, что Сафронов получил срок в 22 года за то, что передавал сведения одной из разведок стран Запада за деньги.

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