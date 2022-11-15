Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Иркутской области
- РИА Новости
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра района Игоря Федоровского.
«78 км от Жигалово в сторону Магистрального. Без пассажиров. Три человека экипажа плюс стюардесса. Других сведений пока нет», — рассказал собеседник агентства.
8 ноября в Костромской области вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в нескольких километрах от аэропорта Сокеркино.
Позднее стало известно, что в результате ЧП погиб пациент, ещё четыре человека пострадали.