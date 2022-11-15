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Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Иркутской области

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Вертолёт Ми-8 с четырьмя членами экипажа совершил жёсткую посадку в Жигаловском районе Иркутской области.
Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Иркутской области
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра района Игоря Федоровского.

«78 км от Жигалово в сторону Магистрального. Без пассажиров. Три человека экипажа плюс стюардесса. Других сведений пока нет», — рассказал собеседник агентства.

8 ноября в Костромской области вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в нескольких километрах от аэропорта Сокеркино.

Позднее стало известно, что в результате ЧП погиб пациент, ещё четыре человека пострадали.

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