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Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановят 16 ноября

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Пресс-служба Министерства транспорта Крыма заявила, что движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановят 16 ноября из-за технологических работ.
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановят 16 ноября
  • AP
  • © Alexei Nikolsky/Pool Photo

«16 ноября 2022 года с 04:00 до 16:00 движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено», — говорится в сообщении ведомства во «ВКонтакте».

В ведомстве призвали в данный период не планировать поездки в направлении из Крыма в Краснодарский край и обратно.

Ранее российский вице-премьер Марат Хуснуллин отчитался об установке очередного пролёта автомобильной части Крымского моста.

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