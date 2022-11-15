Пресс-служба Министерства транспорта Крыма заявила, что движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановят 16 ноября из-за технологических работ.

«16 ноября 2022 года с 04:00 до 16:00 движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено», — говорится в сообщении ведомства во «ВКонтакте».

В ведомстве призвали в данный период не планировать поездки в направлении из Крыма в Краснодарский край и обратно.

Ранее российский вице-премьер Марат Хуснуллин отчитался об установке очередного пролёта автомобильной части Крымского моста.