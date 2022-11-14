В Крым поступила первая партия насадок-распылителей для интраназальной вакцинации от COVID-19

В Крым поступила первая партия насадок-распылителей для интраназальной вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Всего в регион поступило 55 тыс. дозирующих устройств — это насадки-распылители на шприц для назального применения лекарственных средств. С сегодняшнего дня интраназальная вакцинация против коронавируса доступна во всех поликлиниках Крыма», — сказал замглавы ведомства Антон Лясковский.

В течение последнего месяца в регионе отмечается низкий уровень заболеваемости COVID-19, передаёт «Крыминформ». В сутки регистрируют 20—30 случаев коронавируса.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.