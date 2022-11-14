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В Крым поступила первая партия насадок-распылителей для интраназальной вакцинации от COVID-19

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В Крым поступила первая партия насадок-распылителей для интраназальной вакцинации от коронавируса.
В Крым поступила первая партия насадок-распылителей для интраназальной вакцинации от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Всего в регион поступило 55 тыс. дозирующих устройств — это насадки-распылители на шприц для назального применения лекарственных средств. С сегодняшнего дня интраназальная вакцинация против коронавируса доступна во всех поликлиниках Крыма», — сказал замглавы ведомства Антон Лясковский.

В течение последнего месяца в регионе отмечается низкий уровень заболеваемости COVID-19, передаёт «Крыминформ». В сутки регистрируют 20—30 случаев коронавируса.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.

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