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В Иркутской области зарегистрировали 103 случая COVID-19 за сутки

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В Иркутской области зарегистрировали 103 случая COVID-19 за последние сутки.
В Иркутской области зарегистрировали 103 случая COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 351,5 тыс. Выздоровели 346,4 тыс. человек.

Тем временем в Свердловской области за прошедшую неделю выявили 30,5 тыс. случаев заболеваемости ОРВИ, что на 27,9% выше, чем неделей ранее, передаёт tagilcity.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

В основном жители региона болеют риновирусами (22,6% от общего числа пациентов).

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.

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