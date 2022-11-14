В Иркутской области зарегистрировали 103 случая COVID-19 за сутки

В Иркутской области зарегистрировали 103 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 351,5 тыс. Выздоровели 346,4 тыс. человек.

Тем временем в Свердловской области за прошедшую неделю выявили 30,5 тыс. случаев заболеваемости ОРВИ, что на 27,9% выше, чем неделей ранее, передаёт tagilcity.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

В основном жители региона болеют риновирусами (22,6% от общего числа пациентов).

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.