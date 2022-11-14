СК России завёл более 2 тысяч дел по факту преступлений киевского режима с 2014 года
- РИА Новости
Об этом, согласно данным пресс-службы ведомства, рассказал глава СК России Александр Бастрыкин в ходе лекции перед студентами МГИМО — участниками «Парламентской модели» — 2022.
«С 2014 года возбуждено уже более 2 тыс. уголовных дел, в том числе в отношении представителей военного и политического руководства Украины, членов радикальных националистических объединений, а также представителей украинских силовых структур», — говорится в сообщении.
Бастрыкин уточнил, что за весь период допрошены свыше 240 тыс. человек.
Глава ведомства также отметил жестокость и бесчеловечность военных и националистов Украины.
В октябре Бастрыкин поручил расследовать «близкие к пыткам» условия содержания военнопленных из ДНР на Украине.