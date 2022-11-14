Поисковики рассказали о работе по поиску фрагментов самолёта времён Великой Отечественной в Тверской области
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
В 1942 году самолёт потерпел крушение над лесом в деревне Холохольня. Погибли все члены экипажа и пассажиры, в том числе командир и генерал-майор авиации Николай Новодранов.
Найдены десятки фрагментов самолёта. Поиски продолжаются.
Тем временем экипаж малого гидрографического судна «Николай Скосырев» обнаружил гидрографическое судно «Меридиан», которое затонуло в результате боя с немецкими эсминцами в августе 1941 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Поиски проходили в рамках экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну».
Ранее сообщалось, что в Подмосковье закрылся поисковый сезон в рамках «Вахты памяти — 2022».