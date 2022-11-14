Узнать больше

Поисковики рассказали о работе по поиску фрагментов самолёта времён Великой Отечественной в Тверской области

Короткая ссылка
Поисковики рассказали о работе по поиску фрагментов транспортного самолёта времён Великой Отечественной войны в Тверской области.
Поисковики рассказали о работе по поиску фрагментов самолёта времён Великой Отечественной в Тверской области
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В 1942 году самолёт потерпел крушение над лесом в деревне Холохольня. Погибли все члены экипажа и пассажиры, в том числе командир и генерал-майор авиации Николай Новодранов.

Найдены десятки фрагментов самолёта. Поиски продолжаются.

Тем временем экипаж малого гидрографического судна «Николай Скосырев» обнаружил гидрографическое судно «Меридиан», которое затонуло в результате боя с немецкими эсминцами в августе 1941 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Поиски проходили в рамках экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье закрылся поисковый сезон в рамках «Вахты памяти — 2022».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить