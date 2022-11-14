Поисковики рассказали о работе по поиску фрагментов самолёта времён Великой Отечественной в Тверской области

Поисковики рассказали о работе по поиску фрагментов транспортного самолёта времён Великой Отечественной войны в Тверской области.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В 1942 году самолёт потерпел крушение над лесом в деревне Холохольня. Погибли все члены экипажа и пассажиры, в том числе командир и генерал-майор авиации Николай Новодранов.

Найдены десятки фрагментов самолёта. Поиски продолжаются.

Тем временем экипаж малого гидрографического судна «Николай Скосырев» обнаружил гидрографическое судно «Меридиан», которое затонуло в результате боя с немецкими эсминцами в августе 1941 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Поиски проходили в рамках экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье закрылся поисковый сезон в рамках «Вахты памяти — 2022».