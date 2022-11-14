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Детский омбудсмен Татарстана Волынец поддержала запрет Минтранса высаживать детей из поездов

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Анастасия Белоусова
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала в беседе с RT запрет Минтранса России высаживать из поездов детей до 16 лет без билетов.
Детский омбудсмен Татарстана Волынец поддержала запрет Минтранса высаживать детей из поездов
  • РИА Новости

«Это новость долгожданная, это логическое продолжение запрета высаживать детей на городском транспорте в черте города. Я бы продлила запрет не до 16, а до 18 лет, потому что бывает всякое», — сказала омбудсмен.

Она добавила, что важно разобраться в каждом конкретном случае.

«Нужно выяснять причину, что же произошло, но это не означает, что нужно высаживать ребёнка непонятно где. Высаживать из поезда — это более опасно, чем из городского транспорта. Я полностью поддерживаю, должно быть очень строгое наказание за нарушение этого правила», — уточнила Волынец.

Ранее пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что российское Министерство транспорта запретило высаживать из поездов детей младше 16 лет, не имеющих билета.

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