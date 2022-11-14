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Минтранс России запретил высаживать из поездов детей без билетов

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Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что российское Министерство транспорта запретило высаживать из поездов детей младше 16 лет, не имеющих билета.
Минтранс России запретил высаживать из поездов детей без билетов
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского надзорного ведомства.

«По инициативе Генеральной прокуратуры Минтрансом России утверждены новые Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, устанавливающие запрет удаления из поездов безбилетных граждан, не достигших 16-летнего возраста», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что запрет установлен в пункте 103 соответствующего документа.

«При этом на перевозчика возлагается обязанность по передаче несовершеннолетних органам полиции», — добавили в Генпрокуратуре.

В мае сообщалось, что в России подготовили законопроект, который запрещает высаживать из транспорта не оплативших проезд инвалидов.

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