В Подмосковье рассказали о работе по поддержке бизнеса

В Московской области рассказали о работе по поддержке бизнеса.

Об этом сообщает телеканал «360».

Одним из лидеров назван Сергиев Посад.

«Больше активизировать работу хотелось бы предложить в Кашире, Пущине, Электрогорске, Шаховской, Лотошине», — заявила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева на совещании губернатора Андрея Воробьёва с зампредами.

Число получателей мер поддержки субъектам МСП в 2022 году стало рекордным и втрое превысило показатель 2020-го. Поддержку оказали 3567 предприятиям и бизнесменам.

Тем временем в Краснодарском крае региональный Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства выдал 37 млн займов на льготных условиях промышленным предприятиям столицы региона в III квартале, передаёт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Наравне с программой «Промышленник», представители малого и среднего предпринимательства могут воспользоваться программами «НовоТех». А также микрозаймами «Экспортёр», «IT-технологии», «Старт». Все эти меры поддержки помогают краснодарским предприятиям быть конкурентноспособными на рынке», — отметила начальник управления экономики города Елена Васильченко.

Ранее сообщалось, что бизнес-форум «Сделано в Удмуртии» состоится 16 ноября.