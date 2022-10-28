Бизнес-форум «Сделано в Удмуртии» пройдёт 16 ноября

Бизнес-форум «Сделано в Удмуртии» состоится 16 ноября.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«Это отличная площадка для общения предпринимателей с единомышленниками, партнёрами, представителями власти, которые помогут решить проблемы и ответят на вопросы бизнеса. Кроме того, ежегодно на форуме мы представляем новые инструменты поддержки», — заявила Динара Алпашаева, директор АНО «Корпорация развития Удмуртии».

Ранее НСН сообщала, что объём контрактов малого и среднего бизнеса на Портале поставщиков в январе — сентябре 2022 года вырос на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и на 51% по сравнению с 2020-м.