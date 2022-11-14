Детский омбудсмен: в новых регионах России началась работа по созданию системы помощи детям

На территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей начинается работа по созданию системы помощи детям, в том числе и органов опеки. Об этом заявила в беседе с RT уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

«Мы провели межведомственное совещание со всеми профильными ведомствами, наметили ключевые проблемы, связанные с паллиативной медициной, объединением социальных учреждений, со штатами, с оказанием медицинской помощи детям с инвалидностью и детям, пострадавшим в ходе специальной военной операции, формированием органов опеки. В ДНР их пока нет», — сказала Львова-Белова в разговоре с RT по итогам рабочей поездки в эти регионы, состоявшейся в начале ноября.

По словам омбудсмена, многие вопросы приходилось решать в ручном режиме — в каждом регионе есть своя специфика.

«В Луганске сейчас, слава богу, нет раненых детей. А в Донецке парень подорвался на детской площадке на мине-лепестке. Мальчишка 14 лет, мечтал быть военным, теперь в очень тяжёлом моральном состоянии. Договорились, что он приедет на реабилитацию к нам в клинику Рошаля, там делаем ему хороший бионический протез и думаем, в какие войска его могут взять», — добавила она.

При этом Львова-Белова высоко оценила работу врачей Донецкого травматологического центра.

По её словам, врачи накопили огромный опыт проведения операций, но нуждаются в технических средствах.

В Мелитополе уполномоченный по правам ребёнка искала безнадзорных детей и обнаружила нескольких малышей, с февраля находившихся в больничном боксе, который для этого не приспособлен.

В Луганске омбудсмен выяснила, что на территории республики нет воспитательных колоний для трудных подростков и срок наказания они отбывают в местном СИЗО.

«Теперь они стали частью России — будут переводить этих подростков в воспитательные колонии, и вообще интегрировать», — заключила Львова-Белова.

Как ранее рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко, российские врачи провели медицинский осмотр более 12 тыс. детей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.