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Опрос: более 50% россиян сортируют мусор и экономят воду с электроэнергией

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Анастасия Румянцева
Аналитики провели опрос и выяснили, какие экологические проблемы волнуют россиян, а также сколько респондентов ведут экологичный образ жизни. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
Опрос: более 50% россиян сортируют мусор и экономят воду с электроэнергией
  • РИА Новости

Так, 84% опрошенных в целом волнуют экологические проблемы.

При этом, по данным аналитиков, 56% россиян беспокоит загрязнение воды, воздуха и других природных ресурсов, 14% — вырубка лесов, 13% — изменение климата и разрушение озонового слоя.

Отмечается, что 10% участников опроса не интересуются темой экологии, а 7% переживают из-за исчезновения некоторых видов животных.

Согласно результатам исследования специалистов мобильного приложения «Город» и финансового маркетплейса «Сравни», 54% респондентов частично ведут экологичный образ жизни — сортируют мусор, уменьшают потребление электроэнергии и воды.

Также, как добавили эксперты, 33% россиян ведут полностью осознанный образ жизни, а 13% — не ведут вовсе.

Кроме того, стало известно, что большинство участников опроса (30%) экономят воду и электроэнергию, 26% утилизируют батарейки, а у 18% респондентов нет экопривычек.

15 ноября отмечается Всемирный день вторичной переработки.

Ранее стало известно, что в Подмосковье построят пилотный экотехнопарк для переработки отходов.

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